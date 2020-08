13 feestende jongeren krijgen een boete in Oostduinkerke

Vorige week bleef het nog bij sensibiliseren, maar sinds deze week schrijft de politie van de Westkust boetes uit. De 13 jongeren zijn betrapt in de nacht van dinsdag op woensdag. Enkelen verstopten zich zelfs in bed, de badkamer of op het toilet. Het was volgens de politie het meest frappante geval van de afgelopen dagen.

Sinds vorige week vrijdag zijn er in de politiezone nog 140 andere processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van een mondmasker of het negeren van het verbod op samenscholing. “Laat het duidelijk zijn: de meeste inwoners en bezoekers van onze politiezone volgen de regels wel", zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust. "We zijn hen daar dankbaar voor, maar toch zijn er altijd mensen die de opgelegde regels overduidelijk negeren. Onze patrouille werd zelfs al eens aangevallen, met lichte verwondingen tot gevolg."