Al 50 coronagevallen bij vleesbedrijf Westvlees, alle werknemers worden nu getest

Bij het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Westrozebeke zijn in totaal al 50 werknemers besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van 193 COVID-testen bij medewerkers van de snijafdeling. De 225 medewerkers van die afdeling werden gisteren al uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Westvlees gaat nu alle 650 medewerkers van de vestiging in Westrozebeke testen. Er komt een lijst met de woonplaats van de besmette medewerkers. De betrokken burgemeesters zullen morgen overleggen over de situatie.