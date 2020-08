Ook West-Vlaamse steden staan stil bij 75 jaar kernaanval op Hiroshima

Dit jaar is een bijzondere editie van de herdenking door Mayors for Peace, omdat de aanval 75 jaar geleden is, en omdat de wereld in de ban is van het coronavirus. In Ieper hees de burgemeester de vlag op het grasveld aan de hoek van het Vandepeereboomplein en Sint-Maartensplein. Normaal gebeurt dat met een ceremonie, maar wegens de coronacrisis werd die geschrapt. Speciaal voor de 75-jarige herdenking werd wel de videoboodschap “No more Hiroshima! No more Nagasaki!” opgenomen. Die is te bekijken via de website en socialemediakanalen van Mayors for Peace.