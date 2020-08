Supporters AA Gent krijgen inspraak bij coronamaatregelen

In augustus speelt AA Gent twee thuismatchen: deze maand komen Kortrijk (15/8) en KV Mechelen (30/8) op bezoek. Toeschouwers zullen er wegens de tweede golf van de coronacrisis niet bij zijn maar supporters kunnen nog nauwelijks wachten voor ze weer eens voet mogen zetten in de Ghelamco-arena. Maar ook dan zal de toegang beperkt zijn. Een vol stadion is op dit moment nog toekomstmuziek.

Daarom wordt nu overlegd met de federatie van supportersclubs en met Armada Ganda. Armada Ganda is een relatief onbekende koepel van de sfeergroepen in het stadion. "Tegelijk is Armada Ganda de spreekbuis voor de vele fans die geen lid zijn van een supportersclub", vertelt Harald Rodenbach van Armada Ganda.

Op het overleg gisteren is voorgesteld op zoek te gaan naar systemen om alle 15.000 abonnees zo goed mogelijk te bedienen. Er circuleerden op facebook al verschillende ideeën van reservaties, een beurtsysteem tot zelfs een tombola. "De bedoeling is tot een top 5 van de beste voorstellen te komen en die over te maken aan de club. Uiteindelijk is het de club die beslist, maar we zijn blij dat we een stem krijgen", zegt Harald Rodenbach. "We vinden het belangrijk dat de kloof tussen het bestuur en alle supporters gedicht wordt."