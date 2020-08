Aalsterse carnavalisten branden kaarsjes voor Ilse Uyttersprot

Gisteren, één dag nadat schepen Ilse Uyttersprot om het leven werd gebracht, hebben de carnavalisten in Aalst haar geëerd met kaarsjes. "Ze was de moeder van carnaval", zegt Egon Goethals (43), ondervoorzitter van Voil Janet Es Giejn Travestie. "Je kon haar alles vragen. Ze bracht het in orde. Ze was er ook altijd. Altijd lachen, altijd goed. "

De carnavalisten herinneren zich dat ze vaak langskwam in de hallen om hen een hart onder de riem te steken. Ook meteen na carnaval, wanneer de praalwagens werden afgebroken, kwam ze al kijken. "Ilse was carnaval, en carnaval was Ilse. We gaan haar enorm missen."

Ook gewezen kandidaat-prins Mil Arys (62) was erbij. “Toen ik hoorde dat ze om het leven was gebracht, stond het haar op mijn armen kaarsrecht. Ik kon het niet geloven, dat heeft ze niet verdiend. Daarvoor zat ze veel tegen de mensen in. Toen ik geen prins kon worden, heeft ze naar mij geluisterd en mij getroost. We hebben we samen nog pinten gedronken. Ik wou dat ik dat nog eens kon doen met haar.”

Het eerbetoon kwam er na een last-minute oproep van toezichter Guy Walgraef (58). Hij bracht woensdagavond verschillende carnavalisten bijeen aan de werkhallen, waar de groepen werken aan hun praalwagens. “Het is na de tragische gebeurtenis de eerste avond dat de hallen weer open zijn”, vertelt Guy. “We moeten Ilse nu toch op de een of andere manier kunnen herdenken. "

"Toen ik hoorde dat er een herdenking was, zijn mijn man en ik meteen naar hier gereden", zegt Margot Lenoir. "Dat is het minste wat we kunnen doen, want door corona kunnen we fysiek niet op de begrafenis zijn. Dat is het laatste wat we nog kunnen doen voor haar.”