Al 84 pv's voor niet respecteren avondklok in Antwerpen

De maatregel is dus één week in voege en in die periode schreef de Antwerpse lokale politie al 84 processen-verbaal uit voor het niet respecteren van die avondklok. De overtreders bevonden zich tussen 23.30 uur en 06.00 uur op het openbaar domein en konden niet aantonen dat ze daar een noodzakelijke reden voor hadden.

Verder kregen meer dan 500 mensen een proces-verbaal omdat ze hun mondmasker niet droegen (of bij zich hadden) op het openbaar vervoer of een publieke plek. In totaal werden in Antwerpen van 29 juli tot 5 augustus 627 pv's opgesteld voor inbreuken op coronamaatregelen. 77 procent ging dus over het niet of verkeerd dragen van een mondmasker. De politie controleerde ook heel wat horecazaken, waarvan er 40 niet in orde bleken met de registratieplicht van hun cliënteel.

Sinds de start van de tweede golf coronabesmettingen valt volgens de Antwerpse politie opnieuw een stijging van het aantal inbreuken op te merken, omdat er wellicht weer strengere maatregelen gelden én omdat er weer meer gecontroleerd wordt.