Baggeraars gaan bijzonder giftig slib weghalen uit de haven van Antwerpen

TBT is een giftig product dat vanaf de jaren 70 werd gebruikt in scheepsverf om de begroeiing van mosselen en algen op scheepsrompen te voorkomen. Het is sinds 2003 verboden, omdat het zo schadelijk is voor het milieu. Na jarenlang onderzoek van onder andere de Universiteit Antwerpen is er nu eindelijk een manier gevonden om het weg te halen.

"Het is één van de grootste vervuilers in het havenwater", zegt An Smet van Jan De Nul. "Dat TBT is destijds als in een spons opgeslagen in het slib en geleidelijk wordt het weer vrijgegeven. Er komt nu wel geen nieuwe vervuiling meer bij, maar tussen de jaren 70 en begin 2000 kwam dat wel veel voor. Dat werd toen ook niet behandeld, dat gaat nu pas gebeuren."