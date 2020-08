Havenopzichters Beiroet onder huisarrest na explosie, "dodental zal oplopen want nog veel vermisten" 

"De regering moest wel iets doen", verduidelijkt Jeroen Reygaert. "Zelf krijgen ze striemende kritiek van de bevolking. Deze grote explosie is de druppel die de emmer doet overlopen. Het ging al slecht met het land: de inflatie stijgt, er is veel armoede en corruptie en daar komt nu nog eens die ontploffing bij, de helft van de hoofdstad ligt in puin, de haven ligt in puin. Al sinds vorig jaar zijn er hier protesten, de onvrede bij de burgers wordt hierdoor alleen maar aangewakkerd en ik denk dat het protest hier feller en feller zal worden." (Over de problemen in Libanon leest u meer in dit artikel)