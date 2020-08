Bijzonder druk bij grootste ijsjesfabrikant van de Benelux: "We maken 1 miljard ijsjes per jaar"

Het wordt de komende dagen erg warm. Ideaal weer om van een ijsje te smullen. Bij Ysco in Langemark-Poelkapelle maken ze ijs voor de huismerken van supermarktketens. Meer dan 90 procent van wat ze maken gaat naar het buitenland. "We exporteren vooral binnen Europa", vertelt Kathleen van Ysco.

"We hebben hele krachtige productielijnen. Zo kunnen we tot 36.000 ijshoorntjes per uur maken", gaat Kathleen verder. "Dan hebben we ook nog ijsjes op een stokje, de zogenaamde "frisco's", daarvan produceren we er meer 1 miljoen per dag. Alles samen maken we 180 miljoen liter ijs per jaar. Dat zijn meer dan 1 miljard porties ijs."