Bijzondere Kamercommissie duidt tien experten koloniaal verleden aan

Volgens commissievoorzitter De Vriendt is de groep die werd samengesteld, uiterst gemotiveerd en zich bewust van haar "unieke" historische opdracht. "De lat ligt hoog en dat is nodig: in het reine komen met het koloniaal verleden van ons land en perspectief uittekenen voor vandaag en morgen. Samen met ondervoorzitters Christophe Lacroix (PS) en Jan Briers (CD&V) is het onze intentie om het werk van de expertengroep tijdens de zomermaanden optimaal te begeleiden." Dinsdag vond al een eerste overleg tussen de parlementsleden en de experten plaats.