Jaarlijkse bloedinzameling in Knokke-Heist gaat door: "Volledig coronaproof"

Vandaag is de jaarlijkse bloedinzameling van het Rode Kruis Knokke-Heist in het tentendorp op het Rubensplein. Ook gisteren kon je er al bloed gaan geven. "Het is heel belangrijk dat de bloedinzameling doorgaat. Nu de ziekenhuizen opnieuw op volle toeren draaien, hebben we meer bloed nodig", vertelt Peter Warlop, communicatieverantwoordelijke van het Rode Kruis Knokke-Heist. "Dus alsjeblieft: vergeet ons niet. Zo'n inzameling gebeurt in de veiligste omstandigheden."