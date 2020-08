Boerenbond is tegen industriezone in natuurgebied de Groene Delle: “Omwille van de natuurcompensaties in landbouwgebied”

Volgens de Boerenbond is er de afgelopen 13 jaar bijna 11.000 hectare aan landbouwgrond in Vlaanderen verdwenen door de compensatie van natuurgebieden en de aanleg van industriegronden en recreatiegebieden. “We begrijpen dat het belangrijk is dat natuur die verloren gaat, gecompenseerd moet worden’, benadrukt Bruggen. “Maar dat hoeft toch niet altijd op landbouwgronden te zijn. We hebben het gevoel dat wij wel eens al enige de dupe kunnen zijn van de huidige plannen rond de Groene Delle. We vinden ook dat er voor die compensatie niet alleen naar de regio rond Hasselt moet gekeken worden. De Groene Delle is een Vlaams project, die compensatie kan ook op andere plaatsen in Vlaanderen gerealiseerd worden.”