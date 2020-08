Brosella jazz-festival start vandaag

"Je wordt van A tot Z begeleid door een vrijwilliger die je naar je plaats brengt", zegt Lua Huyghebaert van Brosella. "Op je plaats draag je altijd je mondmasker, behalve om te eten en te drinken. We hebben ook een heel team dat je bestellingen opneemt en ook komt brengen, en we werken eigenlijk met een circulair systeem zodat mensen elkaar nooit kruisen. We hebben echt een grote oppervlakte en we hebben de stoelen kunnen plaatsen zodat mensen echt ver van mekaar zitten.”