Bruisende plekken: het begon in Oostende met een paviljoentje en eindigde met een kustlijn vol appartementen

Oostende was al eeuwen een militaire en strategische vestingsstad. Het Ministerie van Oorlog verplichtte nog steeds om te bouwen in hout. Elk bouwwerk moest in geval van oorlogsdreiging meteen afgebroken kunnen worden. Pas in 1865 verdween de verplichting en werd het eerste hotel in steen opgetrokken.

Mogelijk was het Pavillon Anglais geïnspireerd op de oosterse stijlkenmerken van het Royal Pavilion in de Britse kuststad Brighton. De "Société du Pavillon et des Bains" richtte het badgebouw op met de steun van de Engelse consul Gaspard Fauche. Het verklaart waarschijnlijk de naamgeving. Het paviljoen had dan ook alles met Engeland te maken.