Brussels Airlines boekte 182 miljoen euro verlies in eerste zes maanden van 2020 

In totaal verloor Brussels Airlines 182 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. De inkomsten daalden met 63 procent in vergelijking met vorig jaar (252 miljoen euro nu, 684 miljoen euro in 2019). Voor moederbedrijf Lufthansa, waar ook Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, en Eurowings onder vallen, loopt het verlies op tot 3,6 miljard.