Centrum van Beringen wordt heraangelegd, barbier opent pop-up in tuinhuis

In Beringen is deze week gestart met de tweede fase van de heraanleg van het centrum. Tot februari wordt er gewerkt aan de Koolmijnlaan, de Collegelaan en de Markt. Omdat het centrum daardoor moeilijk bereikbaar is, openen enkele handelaars een tijdelijke zaak op een andere plaats. Een barbier heeft zelfs zijn tuinhuis in de Zandstraat omgevormd.