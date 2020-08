Chantal Deschepper (Natuurpunt): "Er zijn meer wespen dan vorig jaar en eigenlijk is dat goed nieuws"

"We kunnen heel veel dingen doen om te vermijden dat wespen in onze buurt komen", legt Deschepper uit. "Als je een fruitboom hebt bijvoorbeeld, laat dan wat afgevallen fruit achteraan in je tuin liggen, dan gaan ze vanzelf dààr naartoe. Je kan ook achteraan in je tuin een lege confituurpot of iets anders met een zoete geur en smaak zetten of leggen. Als je geen wespen op je terras wil, leg dan een halve citroen met kruidnagel in op je tafel. Wespen zullen dan wegblijven want ze houden niet van die geur."