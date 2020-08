Heide staat weer in bloei: “Hopelijk valt er nog genoeg regen, anders verdort alles opnieuw”

Onder meer in de natuurgebieden De Teut in Zonhoven en de Mechelse Heide kleurt de natuur al volop paars. “Ja, het is begonnen”, vertelt boswachter Corina Cools. “De heide begint al mooi paars te worden in het Nationaal Park Hoge Kempen, het is echt heel mooi om te zien!” Toch zijn de boswachters bezorgd, want de afgelopen twee zomers kreeg de heide het zwaar te verduren door de droogte. Grote delen van de heideterreinen stierven af. En net nu de heide weer in bloei staat, begint er een hittegolf. “In 2018 en 2019 hebben de heidestuiken al veel stress meegemaakt door de aanhoudende droogte. De heide is toen verdord en op veel plaatsen ook afgestorven. We dachten dat het dit jaar wel zou meevallen. Maar met die hittegolf nu is dat niet zeker. Dus we hopen toch op wat regen in de loop van augustus.”