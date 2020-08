Deutsche Bank overhandigt gegevens over leningen Trump aan gerecht in New York

De Trump Organization is een conglomeraat van zowat vijfhonderd bedrijven. Het is in 1923 door de ouders van de huidige Amerikaanse president gesticht, en is nog altijd eigendom van Donald Trump. Maar toen hij president werd, heeft hij de leiding van de organisatie overgedragen aan zijn kinderen. Volgens president Trump maken alle onderzoeken deel uit van een "heksenjacht", die politiek gemotiveerd is. Zowel Cyrus Vance als de New Yorkse hoofdaanklager Letitia James, die een ander onderzoek leidt, zijn Democraten.