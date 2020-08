Door toerisme aan westkust verdubbelt waterverbruik: "Dankzij project in duinen kunnen we zelfs langere hittegolf aan"

Eerst wat cijfers. Op een winterdag levert de IWVA zo'n 10.000 kubieke meter water. Op drukke en hete zomerdagen is dat meer dan dubbel zoveel. Emmanuel Vanhoutte: "De voorbij dagen kwam er elke dag zo'n 1000 m3 bij. Gisteren zaten we aan 19.000 m3. De komende dagen gaan we naar een piek van 22.000 m3."

Die grotere vraag heeft te maken met de hittegolf en met de vele toeristen aan zee. Maar de IWVA maakt zich sterk dat ze die grotere vraag aan kan. "Enerzijds kopen we water aan in Frankrijk. Anderzijds hebben we een eigen buffer dank zij ons duinenproject. In de duinen van de Doornpanne in Koksijde hergebruiken we water dat van het zuiveringsstation van Wulpen komt. Dat water laten we door het zand van de duinen infiltreren en verder zuiveren. Daardoor zijn de grondwaterstanden hoog genoeg om de piek van een hittegolf aan te kunnen."

De resultaten van dat duinenproject worden trouwens alsmaar beter. "Vorige maand hebben we de grootste infiltratie ooit gehad. Dat laat ons toe om zelfs een langere hittegolf aan te kunnen. De voorbije vier jaren zijn er lange droge periodes geweest en we hebben nooit problemen gehad met de levering", zegt Emmanuel Vanhoutte.