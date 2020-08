Eerste warme dagen vlot verlopen in Antwerpse recreatiedomeinen

Als je verkoeling wil zoeken in het Zilvermeer dan moet je op voorhand online reserveren. " En dat vergeten sommige mensen", zegt Dorien Hofkens van het Zilvermeer. “Zo waren er gisteren drie groepjes die aan de inkom stonden zonder online ticket. We hebben hen naar huis gestuurd want vol is vol. We volgen zelf de maatregelen goed op en kunnen geen uitzonderingen toestaan.”

“Ook volgende week wordt het nog mooi weer, dus we raden aan om alvast je dagticket te reserveren. Zo ben je zeker voor een plekje deze zomer”, aldus Hofkens.



Ook bij De Lilse Bergen in Gierle check je best op voorhand op de website of je nog een ticket kan bestellen. Zowel bij het Zilvermeer als De Lilse Bergen zijn het aantal plaatsen beperkt door de coronamaatregelen. Er is voldoende plaats zodat iedereen afstand kan bewaren, vertelt Bart Verheyen van De Lilse Bergen. “We merken dat iedereen ver uit elkaar gaat zitten, mensen dragen mondmaskers wanneer ze zich verplaatsen en het handen wassen wordt ook goed opgevolgd. Alles verloopt zeer goed en veilig.”