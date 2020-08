Er komt eindelijk schot in herstelling tramlijn 4 richting Moscou in Gent

Al sinds november 2017 wordt de tramlijn niet meer gebruikt richting Moscou en rijden er pendelbussen. Nu is er 9 miljoen euro opzijgezet, want het gaat om meer dan de tramlijn alleen, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Het hele traject wordt aangepakt, tussen de Botermarkt in Ledeberg en de eindhalte in de wijk Moscou.

In die zone worden de straten volledig heraangelegd, van gevel tot gevel. Er komen nieuwe voetpaden en de straten worden ook veiliger gemaakt. De Botermarkt in Ledeberg zal nieuwe fietspaden krijgen en er komt ook groen op het plein.

Tram 4 kan al bijna drie jaar niet meer tot in Moscou rijden. De tramsporen in de Jozef Vervaenestraat waren onstabiel geworden waardoor het niet meer veilig was om ze te gebruiken. Met de heraanleg moet dat probleem van de baan zijn. Als alles goed gaat zou tram 4 over twee jaar opnieuw tot in Moscou geraken.