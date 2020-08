Explosie Beiroet was 100 keer krachtiger dan zwaarste niet-nucleaire bom

Uit metingen aan de hand van video's die na de ontploffing online verschenen, kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat de explosie overeenkwam met de ontploffing van 1.000 tot 1.500 ton TNT-springstof.

Ze geven wel toe dat die metingen niet erg nauwkeurig waren en blijven hun schattingen bijwerken, maar deze schatting werd ook bevestigd door metingen van de tijd die verstreek tussen de ontploffing, en de aankomst van de schokgolf op punten honderden meters verwijderd van de plaats van de ontploffing. De schatting komt ook overeen met de kracht van een ontploffing van 2.750 ton ammoniumnitraat, wat de oorzaak zou geweest zijn van de explosie in de haven van Beiroet.

"Wat ook de precieze omvang van de lading mag geweest zijn, dit is ongetwijfeld een van de grootste niet-nucleaire ontploffingen uit de geschiedenis, veel groter dan om het even welk conventioneel wapen", zei professor Andy Tyas van het team aan The Australian Associated Press.

Er zijn al eerder dergelijke industriële ongelukken gebeurd met ammoniumnitraat, een van de zwaarste was de ontploffing van een scheepslading van 2.300 ton in de haven van Texas City in 1947.

Volgens professor Tyas veroorzaakt de schokgolf van een dergelijke zware explosie dodelijke verwondingen en zware schade aan gebouwen tot verschillende honderden meters ver. Het grootste gevaar bij explosies in stedelijk gebied komt echter van rondvliegend glas, zo zei hij, en bij een dergelijke explosie kunnen er ruiten stuk springen tot meer dan een kilometer ver, met alle risico's op zware verwondigen van dien.