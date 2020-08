Porseleinkunstenaar Piet Stockmans uit Genk viert 80e verjaardag met nieuw werk in tentoonstelling

Piet Stockmans viert zijn 80e verjaardag met een nieuwe tentoonstelling in het voormalige metaalmagazijn op de C-mine site in Genk. De expositie is geen overzicht van zijn werk, maar stelt nieuwe porseleinen creaties in blauw-wit tentoon. “Voor Piet Stockmans steek je geen stokje, zelfs het coronavirus niet”, steekt de energieke kunstenaar van wal.