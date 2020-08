Blauwalgen op Kanaal Brussel-Charleroi: verbod op watersporten in Lembeek

De blauwalgen zijn giftig en gevaarlijk voor mensen en dieren. Daarom werd er door de Vlaamse Waterweg beslist om alle watersporten zoals vissen, kajakken, en kanoën te verbieden op het Kanaal Brussel-Charleroi.

Zwemmen is sowieso verboden, maar wordt nu ook ten stelligste afgeraden. Ook het oppompen van water is verboden. Het verbod is afgekondigd in een straal van honderd meter rond de vindplaats van de drijflaag.