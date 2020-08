Hiroshima herdenkt met kleinschalige plechtigheid bombardement met atoombom 75 jaar geleden

Door de coronacrisis werd de plechtigheid kleinschaliger gehouden. De aanwezige overlevenden van toen bleven op veilige afstand van de rest. In een toespraak pleitte de Japanse premier Shinzo Abe ervoor om alle nucleaire wapens te vernietigen.

Als het enige land dat ooit onder een kernaanval heeft geleden, is het onze plicht om bij te dragen aan een wereld zonder atoomwapens.