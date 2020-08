Hittegolf ook voor boeren slecht nieuws: “Alles is aan het verdrogen”

Hoewel heel wat mensen ongetwijfeld genieten van de volle zon en hitte dezer dagen, ligt dat bij boeren anders. “Voor de mensen is het goed weer, maar voor ons niet”, vertelt boer Tom Machiels. “Alles is aan het verdrogen. De maïs heeft dringend water nodig om een kolf te kunnen vormen.

De hitte levert Machiels lange dagen op. “We blijven de gewassen beregenen, zoveel als we kunnen. Dat doen we ondertussen niet meer voor productie, maar om alles in leven te houden. We moeten dat ook ’s nachts doen want overdag verdampt alles onmiddellijk.”

Toch is er nog één lichtpunt. “Om te hooien en te strooien is het ideaal weer”, geeft de boer toe. “Alles is daar mooi droog, en dat is goed nieuws. Er ligt enkel minder op de velden dan andere jaren. Eigenlijk is het nooit goed. De enige maand waarin een boer niet klaagt is februari, want dat is de kortste maand”, lacht hij.