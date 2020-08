In Pelt bestrijden ze de Aziatische duizendknoop met stroomstoten

De Aziatische duizendknoop is een woekerplant die alle inheemse planten verdringt. "Als gemeente mogen we geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, dus gaan we elektrocutie toepassen", zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V). "Een elektrische onkruidbestrijder stuurt een stroomstoot door de stengel en wortel van de plant. Die wordt als gevolg van de elektrocutie gekookt en sterft af."