Kernwapens beschermen niet tegen huidige dreigingen

Het is onverantwoord en immoreel om nog steeds vast te houden aan deze massavernietigingswapens. Dat bevestigde ook paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Hiroshima en Nagasaki in november 2019. Hij waarschuwde dat kernwapens niet in staat zijn ons te beschermen tegen de huidige dreigingen. Investeringen in de ontwikkeling, productie, het testen en bezit van kernwapens zorgen er immers voor dat er minder geïnvesteerd wordt in de domeinen die we net nodig hebben voor een waarlijk gedeelde menselijke veiligheid: gezondheidszorg, onderwijs en de strijd tegen extreme armoede. Kernwapens blijken niet in staat onze veiligheid te garanderen.