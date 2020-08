Landbouwer Merksplas overleden nadat hij afval met benzine wou verbranden

Vermoedelijk liep het fout bij het aansteken van het afval. Omdat benzinedamp zwaarder is dan lucht kan hij op onverwachte plaatsen ophopen. Het verbranden van afval zoals PVC is verboden. Bij het ontsteken van het afval zorgde dat voor een grote explosie.

De landbouwer liep brandwonden op en is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij later overleed aan zijn verwondingen. Het ongeval zorgde ook voor een luide knal die tot ver in de omgeving te horen was.