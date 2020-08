"Libanese onderzoekscommissie krijgt 4 dagen om verantwoordelijken explosie aan te duiden"

De Libanese regering haast zich om een schuldige aan te duiden, maar heel wat Libanezen zijn enorm boos op de regering zelf. Ze beschuldigen de regering van corruptie, nalatigheid en slecht beleid.

Chadia Elmeouchi Noun, die in Beiroet woont zei daarover aan BBC: ”Ik heb altijd geweten dat we worden geleid door incompetente mensen en dat we een incompetente regering hebben… Maar wat ze nu hebben gedaan is absoluut crimineel". Ze ligt momenteel in het ziekenhuis omdat ze gewond is geraakt bij de explosie.

(Lees verder onder de foto)