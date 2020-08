Liveblog - Stijging aantal coronabesmettingen in ons land gaat duidelijk minder snel dan week geleden

Het gemiddelde aantal corona-besmettingen in ons land is opnieuw gestegen, maar de stijging gaat nu duidelijk minder snel dan een week geleden. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano.



In de week van 27 juli tot 2 augustus kwamen er gemiddeld 531 besmettingen per dag bij. Dat is een stijging met 49 procent in vergelijking met de week daarvoor. Toen kregen gemiddeld 355 mensen per dag een positieve coronatest. Woensdag 29 juli was een piekdag met 687 positieve tests.

De voorbije week werden per dag gemiddeld 23 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, minder dan vorige week, toen waren het er nog 25 per dag.

Gemiddeld sterven er per dag in ons land nog 3 mensen aan het coronavirus. In totaal zijn in ons land al 9.859 mensen gestorven aan COVID-19. Alles samen zijn in ons land nu ruim 71.000 mensen besmet geraakt met virus.