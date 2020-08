Meer dan helft ex-coronapatiënten heeft psychische klachten: "Impact van COVID-19 op geestelijke gezondheid is enorm"

“Na drie weken behandeling genas ik van COVID-19. Thuis. Ik had geen koorts en moest enkel een beetje hoesten. Maar soms 's nachts kon mijn adem plots wegvallen, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik dood zou gaan… Ik bleef urenlang op het balkon zitten en probeerde frisse lucht in mijn longen te blazen. Het was verschrikkelijk. Door die paniek leed ik meer dan door COVID.” Een ex-coronapatiënt getuigt over de paniekaanvallen die hij ervaart. Deze patiënt is lang niet de enige.