"Vreemd om op dramatische piek te wachten": dokters verbolgen dat algemene mondmaskerplicht in Brussel uitblijft 

Beide dokters waarschuwen dat het ook snel té veel kan worden voor het verzorgend personeel. "We zijn niet klaar voor een nieuwe uitbraak", klinkt het stellig bij Coenye. "We hadden een projectie gemaakt dat we eind oktober, begin november een tweede piek zouden hebben. Dat gaf ons de kans om te rusten. De realiteit is dat we nooit zonder gehospitaliseerde patiënt geweest zijn. Als dit de inleiding van de tweede golf is, zijn we tegen het einde van het jaar uitgeput."