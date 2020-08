N-VA draagt Danny Pieters voor als kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof

Enkele weken nadat Thierry Detienne (Ecolo) werd benoemd tot nieuwe rechter bij het Grondwettelijk Hof moet er opnieuw een kandidaat-rechter worden voorgedragen. Voorzitter André Alen (69) gaat binnenkort op pensioen. Het is aan N-VA om een kandidaat-rechter voor te dragen.

De Vlaams-nationalistische partij draagt Danny Pieters voor. De 63-jarige Pieters is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de KU Leuven. Pieters doctoreerde in 1985 in de rechten, bouwde een uitgebreide carrière uit als academicus en ontpopte zich tot een autoriteit op het vlak van sociale zekerheid.

Pieters is ook medestichter van de N-VA en werd verkozen in de Kamer van 1999 tot 2003. Van 2010 tot 2013 was hij lid van de Belgische Senaat en tussen juli 2010 en oktober 2011 was hij een tijd voorzitter van die Hoge Vergadering.

Volgens N-VA is Pieters "de geschikte kandidaat om te zetelen als rechter in het Grondwettelijk Hof". "Hij beschikt over een ruime ervaring als jurist maar ook als politicus", klinkt het. Pieters zelf hoopt als rechter van het Grondwettelijk Hof "zijn dienstbaarheid ten aanzien van de samenleving te kunnen verderzetten en een nieuwe dimensie te geven".