Bruisende plekken: nergens haalde België zoveel gouden medailles als op deze verdoken plek

Het Nachtegalenpark is een samenvoeging van drie oude kasteeldomeinen. Het begin van de domeinen Middelheim, Vogelzang en De Brandt gaat al terug tot de dertiende eeuw. Wat ooit bosrijke natuur was buiten de stadspoorten is nu een door bebouwing en wegen omsingeld groen stadseiland. Het Nachtegalenpark had groter kunnen zijn, maar ook veel kleiner. In de jaren die vooraf gingen aan de Spelen van 1920 stonden de domeinen zwaar onder druk. Stad Antwerpen en de gemeenten Wilrijk en Berchem lonkten allemaal naar de open gronden om verkavelingen te vergunnen. Uiteindelijk zouden alle domeinen bij de stad Antwerpen gevoegd worden en bleef een park van 90 hectare over. Even zoveel grond werd verdeeld als bouwkavels. De Antwerpse Ring, de Craeybeckstunnel en de inplanting van gebouwen zoals het Middelheimziekenhuis betonneerden na de Tweede Wereldoorlog blijvend de grenzen van het park.

Nog steeds wordt de handboog opgespannen in het Nachtegalenpark. De Koninklijke Wipmaatschappij La Renaissance heeft er haal clublokaal en terrein met staande wip. Ook in Elewijt leeft de traditie verder met de Koninklijke Wipschutters Sint-Hubertus. Hubert Van Innis heeft aan zijn prestatie in het dorp een borstbeeld over gehouden, langs de Tervuursesteenweg, daar waar ooit een schuttersweide lag. Zijn medaillewinnende boog is te bewonderen in het "Museum van het Boogschieten" in Rixensart.