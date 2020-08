Onderzoek Tasmaanse duivels biedt nieuwe inzichten voor behandeling kanker

Het laboratorium van professor Storfer heeft de leiding over een onderzoeksteam uit de VS en Australië om de beschermingsmaatregelen voor de Tasmaanse duivel te verbeteren en meer te weten te komen over de gezamenlijke evolutie van de tumor en zijn gastheer.



Hoewel ze tegen elkaar doorgaans lelijk te keer gaan, maken Tasmaanse duivels er zich niet al te druk om als ze door mensen vastgepakt worden en voorzichtig onderzocht. Dat maakt het makkelijk voor de onderzoekers om de dieren op een humane manier te vangen, weefselstalen te nemen en ze te taggen - zodat ze opgevolgd kunnen worden - alvorens ze opnieuw vrij te laten.

Hun werk om de duivels te redden biedt de onderzoekers een enige gelegenheid om te zien hoe de tumoren in natuurlijke omstandigheden evolueren en soms in regressie gaan zonder geneesmiddelen of operaties. "Hoewel deze ziekte overwegend fataal is, zien we bij een toenemend aantal individuële dieren de tumoren gewoon verdwijnen", zei Storfer.

Het team kijkt ook naar de effecten van andere veelbelovende mutaties in tumoren in regressie. "We hopen iets te vinden dat in de toekomst toegepast zou kunnen worden om meer te weten te komen over menselijke kankers en ze mogelijk te behandelen", zei Storfer.

De studie van het onderzoeksteam van verschillende Amerikaanse en Australische universiteiten en andere instellingen is gepubliceerd in Genetics. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Washington State University.