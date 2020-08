Ontploffing Beiroet: in de provincie Antwerpen zijn dag en nacht 2 adviseurs gevaarlijke stoffen van wacht

De beelden uit Beiroet kwamen ook bij hem hard binnen: "Het was om koude rillingen van te krijgen, hallucinant gewoon. Wij hebben ook groepen op de sociale media waar we zulke rampen en incidenten bespreken, ook om eruit te leren."

Zou het hier dan ook kunnen gebeuren? "De situatie is moeilijk te vergelijken. De veiligheidsmaatregelen staan hier toch heel hoog aangeschreven. We weten dat BASF hier dat ammoniumnitraat (de stof die in Beiroet ontplofte, nvdr.) volgens heel strikte veiligheidsprocedures opslaat." De adviseurs houden ook voortdurend contact met de bedrijven.

De stoffen liggen niet alleen opgeslagen in bedrijven in het haven, maar ze worden ook vervoerd over de weg, over het water of over het spoor: "We krijgen dus toch een aantal oproepen per week. Dat is wel voor de hele provincie, maar dat is misschien toch meer dan mensen vermoeden. Meestal gaat het wel om standaard meldingen en zijn de incidenten snel afgehandeld."