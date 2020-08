Oppompverbod voor kleinere, kwetsbare waterlopen in Vlaams-Brabant

"Door de zeer lage waterstanden en de aangekondigde hittegolf heb ik beslist om opnieuw een captatieverbod uit te voeren in onze provincie", zegt gouverneur Lodewijk De Witte. "Dat wil zeggen dat er geen water mag opgepompt worden. Iets wat landbouwers vaak doen om hun akkers te besproeien. Het verbod geldt voor de kleine, kwetsbare waterlopen, niet voor de kanalen of de grote waterwegen zoals De Dijle en De Demer." Eerder dit jaar, in mei, was er ook al een captatieverbod.