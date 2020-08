Oppompverbod in Ieper: waterpeil staat te laag (en hittegolf komt eraan)

Ondertussen pleit Despeghel voor een grondige hervorming van de landbouw. "Naast het natuurlijke watertekort, stellen wij ook vast dat landbouwers nog altijd draineren en weilanden omploegen in valleigebieden. Op zich versta ik die keuze, maar aan de andere kant moeten we ook eens durven bekennen dat hoe meer we draineren, hoe sneller we ook water nodig hebben. En groenten hebben sowieso meer water nodig dan bijvoorbeeld maïs of gras."

"We zitten nu op de rand van wat ons ecosysteem aankan", stelt de schepen. "Deze lage waterstand is niet houdbaar. We zijn pas begin augustus. Voor de oogst is er nog heel wat water nodig, maar er is er geen meer. Kunnen wij dan nog zoveel groenten telen en dieren houden? Ook voor de landbouwers is er geen toekomst meer als ze afhankelijk worden van schaderapporten na een zoveelste landbouwramp."