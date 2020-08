Mensenrechtenactivisten bezorgd om Polen nu president Duda tweede termijn begint: "Holebi's zijn er tweederangsburgers"

Piotr en Kamil geven de strijd alvast niet op, al doen ze dat voorlopig dus vanuit Barcelona. "Ik wil blijven vechten voor gelijkheid in Polen, hoewel ik nu hier ben", zegt Piotr aan AP. Zelf was hij een tiener toen Polen toetrad tot de Europese Unie. "Het was als wakker worden in een nieuwe wereld waar grenzen niet bestonden en we gemakkelijk andere mensen konden ontmoeten. Dat is nu allemaal uiteen aan het vallen."