Verkoeling nodig? Ga eens naar het Riolenmuseum in Brussel

Het is eens wat anders: Brussel leren ontdekken van onder de grond. Aan de Anderlechtsepoort vind je in een van de paviljoentjes de ingang van het Riolenmuseum, waar maar liefst een netwerk van 350 kilometer te ontdekken valt. "Met tropische temperaturen echt een aanrader want het is er veel frisser dan bovengronds", zegt Dominique, gids in het Riolenmuseum. "Hier in de riool is er 85 procent meer vochtigheid. Het is lekker fris, met een klein geurtje aan, maar je kan gerust komen. Je gaat niet ziek worden", lacht Dominique.

(Lees verder onder de foto)