Seizoensarbeiders Glabbeek krijgen coronatest: "Gemeente zal kosten op zich nemen"

De gemeente zal de kosten van die testen op zich nemen. Samen met het ziekenhuis van Tienen zal ze zorgen voor verplegend personeel voor een kostprijs van maximaal 4.000 euro: "We gaan die kosten betalen, en we doen dat niet alleen om de fruitsector te ondersteunen, het zorgt er ook voor dat er via buitenlandse seizoensarbeiders geen besmettingshaarden in ons klein dorp kunnen ontstaan", besluit Reekmans.