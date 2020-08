Stickers op mondmaskers van slechthorenden zodat we elkaar beter begrijpen

"Mensen die mompelen, met nog een mondmasker, dat is hopeloos voor ons. Of personeel in de winkel dat zich omdraait om vlees te snijden en die dan iets zeggen, die versta ik nu heel slecht, met die mondmaskers er nog bij. Mensen moeten nu ook niet gaan schreeuwen als ze het stickertje op mijn mondasker zien, dat is ook niet de bedoeling. Maar als ze hun best doen om goed te articuleren, dan ben ik al geholpen. Toch een kleine moeite, niet?"

De stickertjes voor slechthorenden kunnen per pakjes van 10 gratis aangevraagd worden op de website www.drukkemamas.be.