Strengere coronamaatregelen in Brussel niet nodig zegt Unizo: "Garandeer controle en sanctionering bestaande maatregelen" 

De Brusselse politici krijgen al even het verwijt dat ze te weinig doen, terwijl de besmettingscijfers in het Brussels gewest blijven stijgen. De Brusselse afdeling van Unizo publiceert nu een open brief: "Leg ondernemers geen extra beperkingen op."

"Er is sprake van een avondklok en het annuleren van evenementen, en oproepen om de stad niet te bezoeken. Dat is ook wat we gezien hebben in de provincie Antwerpen. Dat zijn toch maatregelen die verder gaan dan wat de Nationale Veiligheidsraad oplegt", zegt Anton Van Assche van Unizo Brussel.

"Wij vinden dat niet nodig. We pleiten ervoor dat dat de controle en de sanctionering van de bestaande maatregelen worden gegarandeerd. We vinden dat een belangrijkere maatregel dan bijkomende beperkingen op te leggen", besluit Van Assche.