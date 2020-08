Superfan zoekt anekdotes over Bellewaerde: "Ik ga een boek schrijven over het pretpark"

"Het boek zal vol toffe anekdotes staan", gaat Sam verder. "Bellewaerde wou bijvoorbeeld ooit reclame maken voor het park op een beurs in Rijsel. Het team had er niets beter op gevonden dan met een echte leeuw en een aap naar Frankrijk af te zakken. Ze hadden er natuurlijk geen rekening mee gehouden dat dat wilde dieren waren. De leeuw bleek echt onhandelbaar."

"Het dier stond woest te brullen in het beursgebouw in Rijsel. Alle aandacht ging uiteraard naar de leeuw en daar profiteerde de aap van. Op een gegeven moment is die aap ontsnapt. Hij begon over hele hoge balken te slingeren. De aap hebben ze nooit meer teruggevonden. Ik vind dat bijzonder grappig."