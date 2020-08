Tele-onthaal krijgt bijna de helft meer oproepen in provincie Antwerpen sinds coronamaatregelen strenger werden

Tele-onthaal merkt ook dat het aantal oproepen over eenzaamheid in Antwerpen piekt. "Waar we in Vlaanderen merken dat we 19 procent mensen hebben die oproepen hebben rond eenzaamheid, piekt dat in Antwerpen tot 23,2 procent", zegt Jennifer Pots van Tele-onthaal. Andere belangrijke thema's zijn gezondheid en relaties.

Wie nood heeft aan een luisterend oor kan Tele-Onthaal telefonisch bereiken op het nummer 106 of chatten op de website tele-onthaal.be.