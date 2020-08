Voetgangerstunnel in Antwerpen even afgesloten nadat hond met poot in roltrap was vast komen te zitten

Vanmiddag is de voetgangerstunnel in Antwerpen een tijdje afgesloten geweest richting Linkeroever. Er was een hond met een poot vast komen te zitten tussen de roltrap. Die moest worden stilgelegd en het duurde een hele tijd voor er een dierenarts werd gevonden om het dier, een Mechelse herder, te helpen.

Omdat het daardoor te druk werd in de tunnel, besloot de politie om de tunnel af te sluiten voor wie naar Linkeroever wilde. Het dier moest ook worden verdoofd want het had zijn baasje in paniek gebeten. De vrouw is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De hond is bevrijd en verzorgd.