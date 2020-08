Waarom reist Franse president Macron meteen naar Libanon? En waarom staat Beiroet als "Parijs van Midden-Oosten" bekend?

Libanon is een bijeenraapsel van allerlei bevolkingsgroepen, belangen en godsdiensten. Frankrijk steunde er aanvankelijk vooral op de maronieten. Dat zijn christenen die nauw verbonden zijn met Rome en de Katholieke Kerk maar toch eigen accenten leggen. Daarnaast zijn er ook nog orthodoxe christenen. Al in de zestiende eeuw (!) sloot de Franse koning François I een akkoord met de Ottomaanse sultan, waardoor de christenen van het Midden-Oosten onder Franse bescherming vielen. Ook nu nog maken de christenen meer dan een derde uit van de bevolking.

Toch is de meerderheid moslim, maar dan verdeeld in verschillende groepen. Er leeft een grote groep soennieten, vooral in het noorden. En bij de grens met Syrië ook alawieten, dat zijn dan weer sjiieten. Weer andere sjiieten leven in het zuiden, denk ook aan de milities zoals de Hezbollah. En ten slotte zijn er ook nog druzen, die hun eigen vorm van islam beleiden, en joden. Komt daarbij dat door de oorlog in Syrië ook nog veel Syrische vluchtelingen in kampen in Libanon leven.

Sinds de onafhankelijkheid in 1943 was Frans niet langer de officiële taal, dat werd alleen het Arabisch. In de grondwet werd ook vastgelegd dat de president altijd iemand van de christelijke gemeenschap zou zijn, terwijl de premier een sjiiet werd.