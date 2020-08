Man (71) komt om bij woningbrand in Wevelgem

De buren verwittigden rond 00.30 uur de brandweer. Ze hadden gestommel gehoord en toen ze buiten gingen kijken zagen ze dat het huis van de buurman in brand stond.

"We hebben jammerlijk genoeg een dodelijk slachtoffer aangetroffen, een alleenstaande man", zegt politiecommissaris Stefaan Vannieuwenhuyse. De man werd binnen in de woning in zijn rolstoel gevonden, wellicht is hij gestikt door de rook.

De woning is volledig vernield, de twee aanpalende woningen hebben slechts lichte schade opgelopen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Het parket voert verder onderzoek.